Wesley é titular pela primeira vez na Roma, salva um gol e já é campeão

De quebra, Wesley já pode dizer que é campeão pela Roma. Este duelo valia o Troféu 1906, pois o amistoso celebrava os 120 anos de fundação do Lens, e o vencedor levantou a taça.

Pela primeira vez, o lateral-direito Wesley, recém-contratado junto ao Flamengo, começou como titular em um jogo da Roma. Depois de estrear entrando no segundo tempo do amistoso contra o Cannes (da quarta divisão francesa), o lateral iniciou o jogo diante do Lens. Uma equipe bem mais forte, da elite francesa e que jogava em casa, no Estádio Félix Bollaert, com público de 31.628 torcedores. Atuou durante 71 minutos. Fez um jogo discreto, mas eficiente — e salvou um gol nos primeiros minutos. Assim, ajudou seu time a vencer por 2 a 0, gols de Mancini e Soulé.

Como a Roma de Wesley venceu o jogo

A Roma, agora treinada por Gian Piero Gasperini, entrou num esquema 3-5-2, com o treinador alterando oito posições em relação ao jogo anterior, mantendo apenas os zagueiros Celik e Ndicka, além do meio-campista El Aynaoui — que, por sinal, é recém-contratado pelos italianos exatamente do Lens, por 23 milhões de euros (R$ 147 milhões), segunda mais cara contratação romanista para a temporada.

Nas redes sociais, ao divulgar a escalação, a Roma usou Wesley como destaque. Wesley, que custou 25 milhões de euros (R$ 160 milhões, a mais cara da temporada para a Roma) atuou como ala-direito, mais avançado. O brasileiro, ainda se adaptando ao novo time, teve uma performance discreta no apoio, mas salvou um gol em cima da linha logo aos cinco minutos.

A Roma saiu na frente com um gol de Mancini, escorando passe de Celik. Na etapa final, Soulé, recebendo passe de Koné, ampliou — para tristeza dos mais de 30 mil torcedores que foram ao estádio do time da casa prestigiar o jogo festivo pelos 120 anos do clube francês.

