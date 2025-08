Santos mandará seus próximos jogos do Brasileiro em palco marcante na história do clube

A última vez que o Peixe pisou no gramado do Morumbis foi em 25 de fevereiro do ano passado, durante a primeira fase do Campeonato Paulista. Na ocasião, o time venceu o São Bernardo por 2 a 1, em partida válida pela penúltima rodada da fase de grupos. Antes disso, no entanto, o Santos ficou praticamente uma década sem atuar no local. A aparição anterior havia sido em maio de 2014, em um empate sem gols contra o Flamengo, pelo Brasileirão.

O Santos voltará a ser mandante no Morumbis na próxima segunda-feira (4/8), quando enfrentará o Juventude, às 20h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora mundialmente conhecido como a casa do São Paulo, o estádio também tem um capítulo importante na história do Alvinegro Praiano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A história do Santos no Morumbis

Apesar do hiato entre partidas, o Morumbis é um palco carregado de significado para o clube da Baixada. O estádio sediou ao longo da história sete conquistas do Santos, incluindo seis títulos do Campeonato Paulista e um do Campeonato Brasileiro , um dos maiores símbolos da era de ouro do clube.

Entre os títulos marcantes, destacam-se as conquistas estaduais nos anos em que o Morumbis acabou sendo utilizado como campo neutro em decisões. Seja por sua capacidade ou por critérios técnicos. Nessas ocasiões, o Santos mostrou sua força mesmo fora da Vila Belmiro, empilhando troféus sob olhares de torcedores paulistas.

No entanto, nem só de glórias vive a história santista no estádio. Um dos momentos mais dolorosos da trajetória recente do clube também aconteceu no Morumbis. Afinal, a final da Copa Libertadores de 2003 carrega uma história dolorosa. Na ocasião, o Santos acabou derrotado pelo Boca Juniors, da Argentina, e viu o sonho do tricampeonato continental escorrer pelos dedos diante de um estádio lotado.

Estádio vai receber mais jogos do Peixe

O embate do Santos contra o Juventude, aliás, não será o único da equipe no Morumbis. Afinal, a CBF confirmou que o duelo do Peixe contra o Vasco, no dia 17 de agosto, também vai acontecer no Cícero Pompeu de Toledo. Assim, o Alvinegro Praiano terá mais uma chance de escrever um novo capítulo no local.