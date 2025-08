Renato e Mano travam novo duelo, com a mesma pontuação, mas em ‘cenários diferentes’

O confronto entre Fluminense e Grêmio, deste sábado (2), irá recolocar os técnicos Renato Gaúcho e Mano Menezes diante de seus ex-clubes recentes. Afinal, os comandantes defendiam as cores opostas na última temporada e chegaram a se enfrentar pela Libertadores de 2024. No entanto, atualmente vivem momentos distintos, apesar de terem a mesma pontuação (20) na tabela do Campeonato Brasileiro.

De um lado, Portaluppi é ídolo dos dois clubes e viveu um grande momento ao levar a equipe carioca à semifinal do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Por outro lado, o time voltou muito mal e enfileirou quatro derrotas seguidas, sendo três delas no Rio. Contudo, o treinador tenta fazer com que a vitória sobre o Colorado, pela Copa do Brasil, seja uma virada de chave.