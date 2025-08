Rafael Navarro marca dois gols e vira o jogo para o Colorado Rapids

Atacante ex-Botafogo e Palmeiras é o cara no 2 a 1 do time norte-americano sobre os mexicanos do Santos Laguna, em torneio da Concacaf / Crédito: Jogada 10

Nesta quinta-feira (31)m Rafael Navarro comandou a virada do Colorado Rapids sobre o Santos Laguna pela primeira rodada da fase de grupos da Copa das Ligas da Concacaf. O ex-Botafogo e Palmeiras fez os dois gols do Rapids, o da virada aos 41 da etapa final. Assim, ratifica o status de protagonista do time norte-americano. São seis gols nos últimos sete jogos. Fundada em 2019, a Copa das Ligas junta equipes dos Estados Unidos e México para disputar uma vaga direta nas oitavas de final da Copa dos Campeões da CONCACAF. Na última edição, o time de Navarro chegou à terceira colocação. Nesse ano, o camisa 9 sonha em atingir um novo degrau: