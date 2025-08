Martinelli celebra vitória do Flu: ‘Importante voltar a pontuar no Brasileiro’

O volante Martinelli celebrou a importante vitória do Fluminense no Maracanã. O time venceu o Grêmio por 1 a 0 em um jogo muito disputado. A partida, neste sábado (2), foi válida pelo Campeonato Brasileiro. Para o jogador, o resultado foi absolutamente fundamental para as pretensões do time. Ele, inclusive, destacou a “garra e a luta” do grupo para conseguir os três pontos em casa.

Em sua análise após o jogo, Martinelli admitiu a má fase recente da equipe. Ele lembrou que o time precisava muito de um bom resultado no campeonato. “Acho que a gente teve uma sequencia não muito boa depois que voltou do Mundial”, disse o volante. “Conseguimos grande vitória contra o Inter, mas era importante voltar a pontuar no Brasileiro para não se distanciar do pelotão de cima”, completou.