Marta beija o próprio pé: ‘Rainha’ leva Copa América e título de MVP

Logo após a conquista da Copa América pela Seleção Brasileira Feminina, Marta falou do triunfo diante da Colômbia. Uma taça disputada de igual para igual, pois o título só saiu na disputa de pênaltis, e com um placar bem elástico. Quem estava no Estádio Casablanca, em Quito, no Equador, ficou com o coração na mão.

A camisa 10 do Brasil viveu sensações opostas no jogo. Afinal, ela entrou em campo quando o Brasil perdia para a Colômbia. Empatou o jogo em 3 a 3 nos acréscimos, com um golaço de fora da área. E, na prorrogação, fez o quarto gol da Seleção. Entretanto, na hora da cobrança de pênaltis (o jogo terminou 4 a 4), chutou fraco e a goleira colombiana Tápia (que joga pelo Palmeiras) defendeu. Assim, a ‘Rainha’ repercutiu esses sentimentos ao falar do resultado.