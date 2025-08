Internacional x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem clássico nacional neste domingo, no Beira-Rio, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro

Internacional e São Paulo fazem um clássico nacional neste domingo (03/8), às 20h30, no Beira-Rio, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado é o 10° colocado, com 21 pontos e não perde há quatro rodadas, mas vem de uma derrota dolorosa em casa para o Fluminense, no meio de semana, pela Copa do Brasil. Por outro lado, o Tricolor Paulista vem em ascensão, já que são quatro vitórias seguidas, sendo três pelo Brasileiro e uma arrancada até a oitava posição, com 22 pontos somados.

Como chega o Internacional

O Colorado vem de bom momento no Brasileirão. Afinal, são três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos. Contudo, o Internacional perdeu para o Fluminense, no meio de semana, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Por conta disso, o técnico Roger Machado pode fazer alterações no time titular e poupar algumas peças visando o embate de volta no Maracanã.

O goleiro Ivan, o lateral Bruno Gomes, os meio-campitas Romero e Fernandoe os atacantes Lucca Drummond e Ricardo Mathias estão fora. Já Alan Rodríguez, recém-contratado, treinou com os companheiros e pode fazer sua estreia. Além disso, o zagueiro Vitão foi julgado pelo STJD e pegou dois jogos de gancho por conta das declarações feitas após o duelo contra o Corinthians. Assim, Clayton Sampaio e Gabriel Mercado para formar a dupla de zaga com Victor Gabriel. Por fim, Bruno Henrique, que levou uma pancada no tornozelo esquerdo diante do Fluminense e precisou sair no intervalo, será reavaliado. Caso seja vetado pelo departamento médico, Ronaldo surge como o favorito para substituí-lo.

Como chega o São Paulo

Por outro lado, o Tricolor Paulista vive um grande momento sob o comando de Hernán Crespo. Afinal, a equipe vem de quatro vitórias seguidas (contra Corinthians, Juventude, Fluminense e Athletico-PR). A sequência, aliás, é inédita nesta temporada e o São Paulo conseguiu arrancar na tabela e se afastar na zona de rebaixamento.

Contudo, para o duelo no Beira-Rio, Crespo também terá uma grande série de desfalques. Começando por Wendell, que lesionou a coxa contra o Athletico-PR e está fora. Além disso, Ferreira e Alan Franco, titulares incontestáveis, terão que cumprir suspensão por conta do terceiro cartão amarelo. Por fim, Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Oscar (fratura na coluna lombar), Lucca (lesão muscular na coxa esquerda), Calleri e Ryan Francisco (ambos em recuperação após cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Lucas ( transição física após estiramento da cápsula posterior do joelho direito) estão fora.