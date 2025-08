Fuzato engole frango em Mirassol, e Vasco, apesar de reação, volta a perder no Brasileirão

O Vasco até buscou uma reação após apresentar falhas defensivas e ficar em desvantagem de dois gols, mas, no fim, perdeu por 3 a 2 para o Mirassol neste sábado (2), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo ocorreu no Estádio Maião, em Mirassol. O goleiro Daniel Fuzato e o zagueiro Maurício Lemos cometeram vacilos cruciais nos gols de Negueba e Chico da Costa. O Cruz-Maltino chegou a empatar com Puma Rodríguez e Vegetti, mas Alesson definiu o placar no interior paulista.

Com o resultado, o time comandado por Fernando Diniz segue sem vencer após a retomada da competição: foram seis partidas, com três derrotas e três empates. Além disso, o Vasco estaciona nos 15 pontos, na 16ª colocação, e pode entrar na zona de rebaixamento caso o Santos pontue nesta rodada. Já o Mirassol segue com campanha brilhante. Afinal, pulou para a quinta colocação, com 28 pontos.