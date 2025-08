Flamengo recebe última parcela por venda de Matheuzinho

O Flamengo recebeu a última parcela do Corinthians pela venda de Matheuzinho. Dessa forma, o clube paulista pagou R$ 14 milhões como parte final do pagamento e encerrou a pendência com os cariocas. O lateral-direito foi negociado com o Timão em fevereiro do ano passado e assinou contrato até dezembro de 2028.

O Corinthians contratou o lateral-direito por R$ 21,4 milhões por 60% dos direitos econômicos, dividido em parcelas. Contudo, o Timão atrasou o pagamento. Assim, o Flamengo cobrou o valor integral.