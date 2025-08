Flamengo anuncia contratação do meia Carrascal

O Flamengo anunciou, neste sábado (3), a contratação do colombiano Jorge Carrascal, após a liberação de um documento do Dínamo de Moscou O meia de 27 anos, primeiro reforço fechado nesta janela e que já está no Rio de Janeiro desde a última quarta-feira, assinou vínculo por quatro anos. Ele usará a camisa de número 15 e assinou contrato de quatro anos.

Com a chegada do novo reforço, o uruguaio Arrascaeta passará a ter uma “sombra”, visto que sofreu com problemas físicos nas últimas temporadas em razão da sequência de jogos e da ausência de um reserva.

O atraso no envio do último documento assinado pelo Dínamo, contudo, impediu a regularização a regularização do atleta até o encerramento do expediente da CBF nesta semana. Desse modo, Carrascal não está apto a estrear contra Ceará ou Atlético, os próximos adversários da equipe de Filipe Luís.

Jorge Carrascal apareceu para o futebol no Millonarios e chegou a ter uma rápida passagem pela equipe B do Sevilla antes de seguir para o Karpaty, da Ucrânia. Em seu currículo, constam ainda passagens por River Plate e CSKA Moscou antes da transferência para o Dínamo.

Nome certo nas últimas convocações da seleção colombiana, Carrascal disputou 35 partidas no futebol russo na última temporada, com oito gols e três assistências.