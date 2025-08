Diniz afirma que falhas foram cruciais para derrota do Vasco diante do Mirassol

‘Temos que parar de errar’, disse o comandante do time carioca, após mais uma derrota na temporada e proximidade com a zona de rebaixamento

O Vasco perdeu para o Mirassol neste sábado (18), em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão. Mesmo após abrir 2 a 0 no placar, a equipe carioca cometeu erros defensivos e viu o time paulista virar o jogo. O Mirassol, que briga por uma vaga na Libertadores, venceu por 3 a 2. Já o Cruz-Maltino segue apenas uma posição acima da zona de rebaixamento.

Agora, o Vasco vira a chave e se prepara para enfrentar o CSA no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro duelo, em Alagoas, as equipes empataram sem gols. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer, garante vaga nas quartas de final.

Diniz também comentou sobre possíveis reforços no Vasco

“Vamos tratar de contratações internamente. O discurso continua o mesmo. A pergunta é sempre repetida. Eu já sabia das limitações financeiras do Vasco quando aceitei o convite para trabalhar aqui. Procuramos um reforço nesta janela, mas também precisamos melhorar o que temos no elenco. Temos um bom grupo. Hoje cometemos erros, tomamos três gols evitáveis. Conseguimos empatar, tivemos chance de fazer o 3 a 2 antes do Mirassol, não aproveitamos e saímos derrotados”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.