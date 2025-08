Danilo deve ser opção no banco contra Cruzeiro

Reforço mais caro da história do Botafogo pode estrear neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos

Reforço mais caro da história do Botafogo, Danilo pode estrear neste domingo (3), às 16h (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Nilton Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão. Afinal, o volante está relacionado para a partida. Contudo, deve começar no banco de reservas e ficar como opção para o técnico Davide Ancelotti.

Após a vitória sobre o Bragantino por 2 a 0, o técnico Davide Ancelotti revelou que contava com o volante para o jogo contra o Cruzeiro. Afinal, Danilo estava treinando normalmente. O treinador italiano, no entanto, deve repetir a escalação dos últimos jogos, mas não está descartada a possibilidade de poupar jogadores.