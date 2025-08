Botafogo x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Em meio a duas Copas (do Brasil e Libertadores), o Glorioso recebe o vice-líder do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos

Domingo (3) é dia de briga de cachorro grande no Estádio Nilton Santos. Afinal, às 16h (horário de Brasília), Botafogo e Cruzeiro medem forças pela rodada 18 desta edição do Campeonato Brasileiro. No último encontro, há quase um ano, o time estrelado venceu a equipe carioca por 3 a 0, no mesmo Colosso do Subúrbio, pela mesma competição, com o mastodôntico Cássio operando milagre. De lá para cá, aliás, o Mais Tradicional não perdeu mais em sua praça esportiva, pelo Brasileirão.

Como chega o Botafogo

Atual campeão, o time do técnico Davide Ancelotti, mesmo devendo ainda duas partidas, conseguiu se manter no G6 da liga nacional. Mas a equipe, viva em três frentes, vem enfrentando uma maratona cruel de jogos, algo relacionado ao calendário do futebol brasileiro. Sendo assim, há chance de ver algumas mudanças nos 11 titulares que encaram a Raposa.