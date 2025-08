Amanda Gutierres em dose dupla: campeã e artilheira da Copa América

Camisa 9 do Brasil, atacante voltou a marcar na final da Copa América e levou prêmio com 6 gols em 6 jogos

A atacante Amanda Gutierres manteve a escrita e voltou a marcar um gol na Copa América. Desta vez, na final contra a Colômbia, no Estádio Casablanca, em Quito, no Equador. Assim, ela somou 6 gols e 6 jogos e conquistou, além do título americano, o prêmio de artilheira da competição. Após o jogo, disputado minuto a minuto até as cobranças de pênaltis, neste domingo (2/8), Amanda ressaltou a importância da disputa para a valorização do futebol feminino.

“Acho que a tendência é de o futebol crescer e ser mais disputado. Todo mundo que estava aqui merecia uma partida dessa. O povo compara muito com a Euro feminina, mas olha a final de Copa América como foi, o nível que foi , o que falta é um pouco a responsabilidade e ajuda da Conembol”, disse.