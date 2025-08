Santos encaminha venda de Aderlan para o Sport

Sem espaço no Peixe e com histórico de lesões, jogador deve deixar a Vila Belmiro para defender o Leão no restante da temporada

O Sport está perto de anunciar a contratação do lateral-direito Aderlan, de 33 anos, para reforçar o elenco na sequência do Campeonato Brasileiro. O jogador pertence ao Santos e deve desembarcar no Recife nesta sexta-feira (1º) para realizar exames médicos, último passo antes da oficialização do negócio. A informação sobre o interesse do Leão foi inicialmente divulgada pelo jornalista Lucas Musetti, do “UOL”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Aderlan chega à Ilha do Retiro com o objetivo de disputar posição com Matheus Alexandre e Hereda, este último ainda em recuperação de uma lesão. A busca por um novo nome para o setor ganhou força justamente pela ausência deste último nome e pela necessidade de fortalecer o elenco em uma posição considerada carente.

O histórico recente do lateral, no entanto, inspira cuidados. Afinal, Aderlan sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em julho de 2023, o que o afastou dos gramados por nove meses. Ele voltou a atuar apenas no dia 27 de maio deste ano, pelo Campeonato Brasileiro.

Desde o retorno, o jogador ainda teve outro problema físico, desta vez uma lesão muscular na coxa, que o tirou novamente de combate. Aliás, seu último jogo foi no dia 12 de maio, diante do Ceará, quando entrou no segundo tempo.

A carreira de Aderlan até o Sport

Formado nas categorias de base do CSA, Aderlan construiu carreira sólida no futebol brasileiro. Atuou por Luverdense, América-MG e teve passagem marcante pelo Red Bull Bragantino, onde permaneceu por cinco temporadas antes de acertar com o Santos.