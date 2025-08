Samuel Lino explica escolha pelo Flamengo e mira Seleção

Atacante, que estreou contra o Atlético no Maracanã, também tirou peso de ser maior contratação da história do Rubro-Negro

Depois da derrota para o Atlético, o Flamengo apresentou, nesta sexta-feira (1), no Ninho do Urubu, a contratação do atacante Samuel Lino, que deixou boa imprensão em sua estreia no Maracanã. O jogador explicou que o projeto do clube rubro-negro foi mais atrativo do que dos europeus. Dessa forma, ele preferiu voltar para o futebol brasileiro.

“Desde que eu voltei para o São Bernardo desde a passagem pelo Flamengo, eu passei a acompanhar a equipe principal sempre. Em todos os jogos. É verdade que tive propostas bem interessantes da Europa, propostas financeiramente boas da Arábia. Mas quando veio o Flamengo com uma boa proposta também eu pensei: é um clube gigantesco, clube que já joguei e que está sempre disputando títulos, nas primeiras colocações, com muitos jogadores na seleção brasileira. Isso me atraiu muito mais do que os projetos que me ofereceram na Europa e em outros países”, disse o jogador.