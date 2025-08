Samuel Lino comete gafe e esquece celular em apresentação

O atacante Samuel Lino passou por uma situação inusitada durante a sua apresentação, nesta sexta-feira (1), no CT Ninho do Urubu. Afinal, o jogador retornou minutos depois de se despedir da imprensa para buscar o seu celular, que ficou na mesa. A cena deixou o clima descontraído entre os jornalistas e rendeu brincadeiras com o camisa 16.

Maior contratação da história do Flamengo, Samuel Lino foi apresentado um dia após estrear pelo Flamengo. Afinal, o atacante entrou no segundo tempo da derrota diante do Atlético por 1 a 0, quinta-feira (31), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Ele chegou a marcar nos acréscimos, no entanto, estava impedido.

O Flamengo pagará 22 milhões de euros fixos (R$ 143 milhões) e 2 milhões de euros em bônus (R$ 13 milhões). Além do salário atrativo, a oportunidade de ficar mais próximo do radar da Seleção também aumentou o interesse do jogador.

Revelado pelo São Bernardo-SP, teve também passagem pela base do Flamengo. Apesar de pouco tempo em campo, ele fez parte do grupo que conquistou a Copinha de 2018. O atacante fez a carreira no exterior, com passagens por Gil Vicente, de Portugal, e Valencia e Atlético de Madrid, da Espanha.

