Rodriguinho começa a ganhar destaque no São Paulo e cumpre profecia de Ceni

A chegada de Hernán Crespo ao comando técnico do São Paulo tem sido um divisor de águas para Rodriguinho. Aos 21 anos, o meio-campista voltou a ganhar protagonismo no elenco tricolor e tem aproveitado as oportunidades que surgiram após um início de ano discreto. Na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico , no Morumbis, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o camisa 18 foi titular e um dos destaques da partida.

Embora o bom momento possa soar como surpresa para alguns torcedores, internamente ele é visto como uma recompensa pelo esforço contínuo. Funcionários e comissão técnica elogiam constantemente sua dedicação nos treinos no CT da Barra Funda, algo que, até recentemente, não se refletia com a mesma intensidade nos jogos.

A escalada de Rodriguinho também foi impulsionada por uma série de eventos no elenco. Afinal, as lesões de Oscar e Lucas Moura, somadas à negociação de Matheus Alves com o CSKA Moscou, da Rússia, abriram espaço no setor ofensivo. Contra o Fluminense, no fim de semana anterior, o jovem quase marcou um gol antológico: deu dois chapéus na mesma jogada e finalizou com perigo de fora da área.

“Rodriguinho é um jogador que vai jogar no São Paulo. Escuta o que eu estou falando para vocês. Ele é talentoso. Está sendo trabalhado. Estreou, depois ficou alguns jogos… Nós trabalhamos bastante com ele. (…) É bom jogador, bom menino. Tem futuro no São Paulo. Acredito muito que deva em breve ter mais oportunidades do que vem tendo. Não tenho do que reclamar. É um garoto que acho que tem um brilhante futuro”, disse Ceni à época.

Apesar da previsão, a evolução não foi linear. Em 2023, mesmo com aparições no profissional, Rodriguinho chegou a ser reintegrado ao time sub-20. Em 2024, perdeu ainda mais espaço, disputando apenas sete partidas sob o comando de Thiago Carpini e, depois, de Luis Zubeldía. Lesões e a concorrência interna também dificultaram sua sequência.

A virada começou apenas com a chegada de Hernán Crespo. Até o recente confronto diante do Athletico, Rodriguinho havia sido titular apenas uma vez no ano, na estreia do Paulistão, diante do Botafogo-SP, em um time alternativo escalado enquanto os titulares disputavam a FC Series nos Estados Unidos. Contudo, depois do embate no estadual, ele passou seis meses praticamente fora dos planos, até começar a ganhar minutos.