Real Salt Lake, dos Estados Unidos, anuncia o centroavante Rwan

Centroavante, que ainda pertence ao Botafogo, chega por empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao término do contrato

O centroavante Rwan é o novo reforço do Real Salt Lake, dos Estados Unidos. A franquia norte-americana anunciou a fera nesta sexta-feira (1), em suas redes sociais. O jogador chega por empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao término do contrato.

“Chego muito motivado ao Real Salt Lake e pronto para dar o meu melhor. A MLS é uma liga que vem crescendo bastante, com jogadores de alto nível e muito espaço para nós, brasileiros, nos desenvolvermos e mostrarmos o nosso potencial. Espero me adaptar o quanto antes e ajudar a equipe a alcançar seus objetivos na temporada”, disse o atacante.