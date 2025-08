Palmeiras renova contrato de promessa da base

Riquelme estreou no time profissional na partida contra o Grêmio, no último dia 26, e esteve em campo por oito minutos. Na assinatura do novo contrato, o jogador estava junto com a família e celebrou o momento, além de recordar sua estreia na equipe.

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira (01) a renovação do contrato do atacante Riquelme Fillipi. O jogador de 18 anos, que atua pela equipe sub-20, estendeu o seu vínculo com o clube até o final de 2029. Neste ano, atuou em 33 jogos e balançou as redes 19 vezes.

“Primeiramente, tenho de agradecer a Deus, à minha família, à minha namorada e aos meus empresários. Jogar no Palmeiras sempre foi um sonho de criança, e estrear como estreei, no Allianz Parque, com vitória, foi muito gratificante, foi um sonho realizado. Só tenho que agradecer pela renovação de contrato. Muito feliz em dar continuidade a essa história maravilhosa e que eu possa crescer cada vez mais. Quando o Abel me chamou para estrear, passaram várias coisas na cabeça, lembrei de quando eu era pequeno e sonhava com esse momento. Graças a Deus, pude entrar, dar meu melhor e saímos vitoriosos”, afirmou.

O atacante está no Palmeiras desde 2021 e conquistou vários títulos na categoria de base. Riquelme já levantou o troféu do Brasileirão Sub-20, no ano passado, do Paulistão Sub-20, em 2023, do Brasileirão e Copa do Brasil Sub-17, em 2022 e 2023, e do Paulistão Sub-15, em 2021.

