Mirassol recebe palestra de orientações ao combate a manipulações esportivas

Jogadores e comissão técnica da equipe paulista participaram de encontro em semana de preparação do duelo contra o Vasco no Brasileirão

O elenco e a comissão técnica do Mirassol receberam uma palestra com orientações para combater as manipulações de resultados, principalmente com apostas esportivas. A iniciativa foi da 7K, marca do Grupo Ana Gaming e patrocinadora do clube, no formato de workshop, na última terça-feira (29). O encontro teve também a colaboração da Sportradar, empresa líder no assunto.

Inclusive, esta representa a primeira ação que a 7K promoveu com clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. O planejamento da patrocinadora não é apenas contribuir para a campanha de destaque do Mirassol no Campeonato Brasileiro, já que se encontra na sétima posição. Até porque o intuito é realizar a conscientização de temas fora dos gramados como a integridade esportiva.