Meia volta ao Fluminense após empréstimo no Palmeiras

O Fluminense recebeu de volta o meia Agner, de 20 anos, após o fim do empréstimo do jogador junto ao Palmeiras. Isso porque o Verdão optou por não exercer a opção de compra no valor de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões no câmbio atual), devolvendo o atleta ao Tricolor carioca ao fim do contrato de empréstimo.

Segundo o "ge", em publicação desta sexta-feira (1º/8), o jovem já está novamente à disposição no Fluminense. Este é, porém, o último ano de Agner no sub-20, já que estourará a idade máxima em breve. O Tricolor ainda tem a disputa do Campeonato Carioca da categoria deste ano. A campanha se inicia neste sábado (2/8), contra o Sampaio Corrêa, às 19h (de Brasília). Já no Brasileirão Sub-20, o time se despediu após terminar a fase inicial na nona colocação. LEIA MAIS: Fluminense se aproxima de renovação com John Kennedy O jogador foi por empréstimo ao Palmeiras ainda em 2024, já que perdera espaço dentro do próprio sub-20 do Fluminense. À época, ele sofreu uma lesão e viu Arthur ganhar sua vaga após descer dos profissionais para contribuir na categoria. O Verdão, então, fez proposta de empréstimo com opção de compra, já que via potencial no atleta.