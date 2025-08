Martinelli alcança número expressivo com a camisa do Fluminense

Camisa 8 se torna o Moleque de Xerém com mais jogos pelo profissional do Tricolor ao ultrapassar o goleiro Fernando Henrique

Com cinco anos de jogador profissional, Martinelli alcançou uma marca expressiva com a camisa do Fluminense. Afinal, o meio-campista se tornou o Moleque de Xerém com mais jogos pelo time principal do clube carioca ao ultrapassar o goleiro Fernando Henrique, vice-campeão da Libertadores 2008.

O feito ocorreu na partida contra o Palmeiras, pela 16ª rodada do Brasileirão. No entanto, o volante se isolou na liderança da lista ao entrar em campo contra São Paulo e Internacional, ambos fora de casa.