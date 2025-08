Luis Díaz explica saída do Liverpool e onde prefere jogar no Bayern de Munique

Colombiano assinou contrato com o Bayern até 30 de junho de 2029 e falou sobre jogar com Harry Kane

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Assim, na apresentação, Díaz destacou a chance de defender outro gigante do futebol mundial. Aliás, ele participará do amistoso de pré-temporada contra o Lyon, da França, neste fim de semana. O colombiano assinou contrato com o Bayern até 30 de junho de 2029.

“Estou muito ansioso para jogar com todo o time. Harry Kane é um grande centroavante, com qualidades inacreditáveis, que vão me ajudar muito. Olise tem características parecidas com as minhas. Vou aprender bastante com os outros e estou muito feliz por dividir o vestiário com ele. Quero conhecer todo mundo”, afirmou Díaz.

Destaque do Liverpool, atual campeão da Premier League, o atacante explicou os motivos da mudança. Na última temporada, marcou 17 gols e deu cinco assistências em 50 partidas pelo clube inglês. Dessa maneira, ele também revelou conversas com o técnico Vincent Kompany e disse preferir atuar pela ponta esquerda.

“O Bayern se encaixa perfeitamente nos meus objetivos. Eu queria jogar por um time grande e ambicioso. Este clube tem uma história incrível. Queremos conquistar tudo. Meu objetivo é ajudar o Bayern a ter sucesso o mais rápido possível”, analisou.