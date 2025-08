Lateral-direito Khellven é liberado para viajar e fazer exames no Palmeiras

Khellven e sua família devem chegar a São Paulo neste fim de semana. Na segunda-feira (04), o jogador realizará exames médicos no CT do Palmeiras e, em seguida, assinará contrato.

Mais novo reforço do Palmeiras, o lateral-direito Khellven foi liberado pelo CSKA, da Rússia, nesta sexta-feira (01), para ajustes finais antes da apresentação oficial no clube paulista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O lateral custará cerca de 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) aos cofres do clube, com valor fixo. O montante pode chegar a 6,5 milhões de euros (R$ 41,6 milhões) com bônus, considerados de difícil alcance.

Enquanto aguardava a viagem ao Brasil, Khellven já não participou da partida do CSKA na última quarta-feira, pela Copa da Rússia. Ele retorna ao futebol brasileiro após dois anos. Revelado pelo Athletico, conquistou dois torneios internacionais e disputou a final da Libertadores em 2022.

Khellven será o segundo reforço do Palmeiras nesta janela de transferências. Antes dele, o clube já havia anunciado o atacante Ramón Sosa. A diretoria ainda procura um volante para substituir Richard Ríos, que se transferiu para o Benfica, de Portugal.