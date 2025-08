Jornal espanhol exalta estreia de Samuel Lino pelo Flamengo: ‘Intenso e ousado’

Periódico 'AS', da Espanha, afirma que atacante esbanjou vontade e qualidade ao entrar no segundo tempo diante do Atlético-MG

O Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG, no Maracanã, no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. No entanto, o técnico Filipe Luís trouxe uma boa notícia para a sequência da temporada ao promover as estreias de Samuel Lino, Emerson Royal e Saúl. O primeiro chamou a atenção do diário AS, da Espanha.

“O ex-jogador do Atlético foi escalado como ponta esquerda, mas com liberdade para aparecer em outras áreas do ataque. Ele se mostrou intenso, com vontade de participar e ousado nos momentos finais. Teria marcado um gol soberbo se não fosse a defesa de Everson aos 85 minutos”, disse o jornalista Juan Lopesino, que também citou o potencial do elenco que o Rubro-Negro tem montado”, afirmou o jornalista.