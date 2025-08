Fortaleza acerta patrocínio para jogo contra o Corinthians

Leão do Pici fecha acordo com Joli, rede de lojas de materiais para construção, para a partida pela 18ª rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Fortaleza fechou um acordo na barra traseira da camisa com a Joli, rede de lojas de materiais para construção. O clube vai expor a marca no duelo contra o Corinthians, neste domingo (3/8), às 16h, de Brasília, na Neo Química Arena, em partida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, Victor Simpson, gerente comercial do Fortaleza, comenta sobre a parceria realizada para o duelo. “Estamos felizes com o acordo, uma parceria de longa data do nosso clube e ficamos muito honrados em fechar novamente o vínculo”.