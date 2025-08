Fenerbahçe mira Rodrygo a pedido de José Mourinho

Rodrygo é o novo alvo do Fenerbahçe para a próxima temporada. De acordo com a imprensa turca, o técnico José Mourinho solicitou a contratação do atacante brasileiro de 24 anos, e o clube já iniciou os esforços para tentar convencer o jogador.

O interesse em Rodrygo surge logo após o nome de Brahim Díaz também ter sido ligado à equipe de Istambul. A prioridade do Fenerbahçe, no momento, é chegar a um acordo com o atleta antes de abrir negociações com o Real Madrid.

A proposta que está sendo preparada é por empréstimo, já que o valor de mercado de Rodrygo é alto, cerca de 90 milhões de euros (R$ 576 milhões).

Com passagem vitoriosa pelo clube espanhol, Rodrygo já conquistou duas Champions (2021/22 e 2023/24) e três edições do Campeonato Espanhol (2019/20, 2021/22 e 2023/24). Na última temporada, ele participou de 54 partidas, marcou 14 gols e deu 10 assistências.

Além do Fenerbahçe, Al Nassr, Arsenal e Manchester City também acompanham a situação do atacante.