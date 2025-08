Cuca define vitória do Atlético sobre Fla: ‘Consistente’

Após a vitória do Atlético sobre o Flamengo por 1 a 0, em pleno Maracanã, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (31), o técnico Cuca, claro, exaltou o triunfo atleticano. O comandante enfatizou que o time jogou bem, foi consistente e mereceu vencer, tal qual ocorrera no último domingo (27), quando os times também se enfrentaram, mas pelo Brasileirão e com vitória do Fla.

“A gente fez uma partida muito boa e merecemos vencer. É o primeiro jogo, né? Mas é uma vitória importante e muito difícil, porque poucos times vem e vencem o Flamengo aqui com 65 mil pessoas empurrando…Quando você joga duas, três vezes, como a gente vai jogar com o Flamengo em dez dias, existem estudos. Eles têm uma comissão técnica boa, assim como a minha também é, então os meninos eles estudam. E se você vier fazer a mesma coisa você vai ser uma presa previsível. A gente mudou, lógico, mudamos algumas peças, jogamos jogos no extremo também, e fizemos um jogo bastante consistente, assim como foi no domingo também, e hoje fomos mais felizes”, comentou Cuca.