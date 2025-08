Botafogo recusa proposta do West Ham, da Inglaterra, pelo goleiro John

Em meio à sequência da janela de transferências, jogadores do Botafogo têm despertado o interesse de clubes do exterior. Assim, o West Ham, da Inglaterra, formalizou uma proposta de 8 milhões de euros (R$ 51 milhões na cotação atual) para contratar o goleiro John. No entanto, o Alvinegro recusou a oferta. A informação sobre o interesse dos ingleses é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado do futebol.

Vale lembrar que no início da temporada, o Manchester United fez contato com o estafe do atleta para analisar a situação, assim como o Everton, também da Inglaterra.