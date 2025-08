Botafogo pode integrar a rede de clubes do Nottingham Forest

Evangelos Marinakis e John Textor são mais do que amigos. Agora, são parceiros de negócios. Afinal, o magnata grego vai contribuir com uma ajuda financeira para o Godfather recomprar as ações do Botafogo. Este será o primeiro passo para reforçar o laço entre o bilionário europeu e o sócio majoritário da SAF do Glorioso. Este movimento, assim, pode colocar o Mais Tradicional na mesma rede de clubes do Nottingham Forest, da Inglaterra. O assunto já está em pauta durante os encontros entre os dois mandachuvas. Eles debatem como avançar juntos. A informação é do site “ge”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Forest integra o mesmo grupo de Olympiacos (Grécia) e Rio Ave (Portugal), agremiações cujo comando está nas mãos de Marinakis. Recentemente, aliás, ingleses e brasileiros andaram trocando seus “ativos”. O Fogão vendeu o centroavante Igor Jesus e o zagueiro Jair para o clube da Premier League, que, por sua vez, cedeu o volante Danilo, ex-Palmeiras, ao Botafogo.

A curto prazo, porém, a missão de Textor é separar o Botafogo da Eagle Football Holding de uma vez. Para lograr êxito, ele conta com o apoio de Marinakis, que passaria a ser o credor do norte-americano. O big boss alvinegro quer abrir uma empresa (Eagle Football Group) nas Ilhas Cayman para seguir à frente do Botafogo e do RWDM Brussels, antigo Molenbeek. Esta companhia, no paraíso fiscal do Caribe, teria o grego como sócio minoritário.

Em seguida, no médio prazo, os empresários negociariam para colocar o Botafogo no grupo de Marinakis. Textor passaria a ser o sócio minoritário da empresa, no entanto, com a garantia de ter a palavra final sobre as decisões no Mais Tradicional. O grego pretende, portanto, manter o norte-americano, por quem nutre admiração, no dia a dia do clube alvinegro.

Textor x executivos da Eagle

Nesta quarta-feira (30), Textor lançou uma proposta de compra do Botafogo junto à Eagle Football Holdings e representantes da Ares Management.