Atlético cumpre acordo e quita salários atrasados do elenco

A diretoria do Atlético-MG quitou as pendências financeiras com o seu elenco. O clube pagou nesta sexta-feira (1) os valores que estavam atrasados com os jogadores. O pagamento, aliás, cumpre um acordo feito na semana passada com o grupo. A quitação de luvas e direitos de imagem, portanto, acontece um dia após a importante vitória sobre o Flamengo no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O gesto, enfim, busca acalmar os bastidores do clube.

A solução para o problema começou na quarta-feira da semana passada. Naquela ocasião, o sócio majoritário da SAF, Rubens Menin, se reuniu com os líderes do elenco. No mesmo dia, ele fez um depósito inicial e pagou parte da dívida com os atletas. O restante, então, ficou acordado para ser quitado até o final desta semana, o que de fato ocorreu.