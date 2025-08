Atlético: Bracks revela detalhes de negociação com Reinier e interesse em Portilla

O Atlético Mineiro está trabalhando nos reforços nesta janela de transferências. Além da chegada de Biel e Alexsander, o Galo pode ter um novo reforço nos próximos dias: o meia Reinier, do Real Madrid.

De acordo com o ge, o jogador tem um acerto com o clube mineiro. No entanto, o Atlético busca um acerto com o clube espanhol para o jogador rescindir e poder assinar em definitivo com o Galo, deixando uma parte dos direitos econômicos com o Real. Dessa forma, Paulo Bracks, executivo de futebol do clube, revelou detalhes sobre a negociação.