Amazonas x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Amazonas

O Amazonas chega para o jogo mais importante do ano até aqui em uma situação muito delicada. A equipe ocupa a 19ª posição e precisa de uma campanha de recuperação no segundo turno para não ser rebaixada. O time vem de um empate em casa contra o Paysandu e agora enfrenta o desafio mais difícil possível: o líder do campeonato.

O técnico Márcio Zanardi não poderá contar com Alyson, Luan Silva e Thomas Luciano. No entanto, o treinador deve repetir a mesma escalação da última rodada. A aposta é na força da Arena da Amazônia e no entrosamento do time para tentar surpreender o favorito e conquistar um resultado histórico.

Como chega o Goiás

O Goiás chega a Manaus com o sinal de alerta ligado, apesar da liderança isolada. A equipe Esmeraldina não venceu nas duas últimas rodadas do primeiro turno. Essa pequena oscilação serviu para mostrar que o time precisa reencontrar o caminho das vitórias para não ter sua posição no topo ameaçada, começando pelo jogo que abre o returno.