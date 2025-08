Alan Rodríguez reforça peso de chance no Internacional: ‘Maior clube do Sul’

Meio-campista explicou motivo da demora no acerto, que se comprometeu a acertar com o Internacional e promete pleno empenho

O volante justificou as razões que o fizeram acertar a proposta do Inter.

O Internacional apresentou o meio-campista Alan Rodríguez, seu terceiro reforço na janela do meio da temporada. O uruguaio assinou contrato com o Colorado até dezembro de 2029 e vestirá a camisa 14.

“Gosto de estar sempre buscando desafios novos, coisas grandes e acredito que eu não poderia deixar passar essa linda oportunidade. Sei o tamanho da equipe que estou, com muita história. Quero ganhar coisas importantes nesse clube. Entendo e sou consciente do que significa jogar no maior clube do Sul, como está escrito na camiseta”, explicou Alan.

Na sequência, Rodríguez esclareceu que as negociações com o Colorado se estenderam, pois havia a concorrência do Boca Juniors. Deste modo, segundo ele, o diferencial para o acerto com o clube gaúcho foi o compromisso que ele fez com D’Alessandro.

“Demorou porque haviam outras equipes na negociação, tinha proposta, por exemplo, do Boca Juniors, que até o último momento esteve me ligando. Era uma boa proposta, mas fazia um tempo que estava falando com o D’Alessandro e havia dado minha palavra que faria o possível”, expôs o uruguaio.

“Sentia muita identificação com o clube. Pedi para que brigássemos juntos para chegar aqui. E fizemos isso. Eles brigaram com o clube e eu do meu lado”, complementou o meio-campista.