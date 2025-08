Al-Nassr quer Bruno Fernandes e conta com Jorge Jesus para convencer o meia

Clube saudita prepara oferta por estrela do Manchester United, que pode se juntar a Cristiano Ronaldo e João Félix no elenco

O Al-Nassr prepara uma grande investida para contratar Bruno Fernandes ainda nesta janela de transferências. De acordo com o jornal ‘A Bola’, o técnico Jorge Jesus quer contar com o meia do Manchester United o quanto antes. Caso o negócio se concretize, o português se juntaria aos compatriotas Cristiano Ronaldo e João Félix no clube saudita.

