Rubro-Negros apostam em ‘freguesia’. Atleticanos miram virada de chave

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil

Flamengo e Atlético voltam a se enfrentar, pela Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (31), o Rubro-Negro recebe o Galo, às 21h30, no Maracanã, pela partida de ida das oitavas da competição nacional. Em competições mata-mata, a equipe carioca tem ampla vantagem, o que anima ainda mais os torcedores. Do outro lado, os atleticanos mira uma virada de chave.

Do lado do Flamengo, os torcedores estão confiantes por conta da fase e dos reforços. O trio Marco, Marcos e Antonio, rubros-negros, espera uma partida tranquila diante do Galo.