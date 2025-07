Presidente do Sport pede desculpas à torcida, admite erros e avisa: ‘Não vamos nos entregar’

Apesar da campanha no Brasileirão, Yuri Romão destacou a boa gestão com o trabalho que vem sendo feito fora dos gramados / Crédito: Jogada 10

O presidente Yuri Romão, do Sport, comentou sobre o momento da equipe na temporada durante uma coletiva de imprensa. Após um bom início de temporada e um dos maiores investimentos de sua história para o retorno à elite, o Leão é o último colocado do Brasileirão, com apenas 5 pontos, e o único que ainda não venceu na competição. “Gostaria de mais uma vez reiterar o nosso pedido de desculpas à torcida, imprensa e toda comunidade rubro-negra de maneira geral pelo nosso momento, que nem nos piores pesadelos que nós pudéssemos ter, a gente imaginaria que estaria nessa posição depois de tantos jogos. A gente não soube montar a equipe como deveria. Os recursos estavam disponíveis, a intenção era boa, mas não tomamos as decisões corretas na hora de escolher os atletas. Os mesmos recursos que investimos em atletas talvez pudessem ter sido alocados em outro lugar”, afirmou.

Além disso, apesar de parecer impossível deixar a zona do rebaixamento na situação atual, o presidente deixou claro que o Sport não vai jogar a toalha. "Tenho certeza de que estamos trabalhando muito arduamente, fazendo várias mudanças, algumas delas mudanças invisíveis no futebol, buscando a melhora, a capacitação das pessoas na aquisição de equipamentos e tudo aquilo que faça com que nosso time, nosso elenco possa desempenhar o seu papel. Tudo isso nos dá uma esperança de que a gente vai reverter e vamos lutar, independentemente de qualquer coisa. Eu não jogo toalha, estou aqui para dar as condições que o elenco precisa, a comissão necessita. Você conversa com os atletas e ainda vê brilho nos olhos e vontade de sair dessa posição. E isso faz com que, pelo menos, se mantenha a esperança de dias melhores", contou. Gestão e próximos passos do Sport Apesar de torcedores pedirem pra Romão renunciar o cargo de presidente, o mandatário afirmou, portanto, que isso nunca passou pela sua cabeça.

“Nunca falei sobre isso, até porque nunca passou pela minha cabeça. Eu começaria dizendo isso: protestar, principalmente num ambiente de um clube de futebol, é natural. Agora, quando chegamos, o clube estava falido. E hoje, voltou a ser respeitado no ambiente do futebol brasileiro”, disse. Dessa forma, o presidente falou sobre alguns pontos que destacam o bom trabalho da gestão fora dos gramados. “Se comparar o Sport do passado com o Sport de agora — vocês estão aqui dentro… não cogito sair, pelo contrário, cogito trabalhar mais. E coisas novas virão. Na sexta-feira, recebemos a licença prévia para a reforma da Ilha do Retiro. Além disso, quantos dias de salário atrasado temos? Zero. Temos que avaliar que a direção não foi omissa. Trouxemos uma consultoria que está fazendo uma verdadeira revolução na área de saúde e performance”, lembrou.