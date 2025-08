Patrocinadora do Flamengo faz show de drones no Maracanã

A nova patrocinadora do Flamengo, Hapvida, fez uma ação fora da “caixinha” antes do jogo contra o Atlético, no Maracanã, pelas oitavas da Copa do Brasil. A empresa realizou um show com 200 drones acima do estádio.

Os drones formaram frases como “Mengão do meu Coração”, que é de uma música da torcida. Além disso, formou o escudo do Flamengo, momento em que a torcida veio abaixo.