Palmeiras aposta no Allianz e ‘inspiração recente’ para avançar na Copa do Brasil

Verdão venceu o Corinthians no primeiro turno do Brasileiro pelo placar que precisa na semana que vem e tenta repetir feito em seu estádio

Derrotado por 1 a 0 pelo Corinthians na Neo Química Arena, o Palmeiras terá que buscar a virada no Allianz Parque para seguir na Copa do Brasil. O confronto de volta das oitavas de final exige uma vitória por dois gols de diferença para garantir a vaga nas quartas sem necessidade de pênaltis. Um cenário que não é estranho ao Verdão.

O próprio Dérbi do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, disputado em abril, serve como inspiração. Na ocasião, atuando como mandante na Arena Barueri, o Palmeiras venceu o arquirrival por 2 a 0, com gols de Piquerez e Emiliano Martínez ainda nos primeiros 20 minutos de partida.

Nas últimas dez edições do clássico, o equilíbrio tem marcado o confronto. Afinal, são quatro empates e três vitórias para cada lado. Porém, em duas dessas ocasiões, o Verdão conseguiu vencer por dois gols de diferença, justamente o placar necessário agora. Ainda assim, o histórico recente inclui a dolorosa derrota na final do Campeonato Paulista para o próprio Corinthians.

Após o revés desta quarta, o meia Lucas Evangelista comentou o desempenho alviverde no jogo e demonstrou confiança na recuperação.

“Pelo que a gente criou na partida, até jogando aqui na casa deles, tivemos muita personalidade, um jogo intenso. Dérbi é assim mesmo. Criamos, eles também. Estamos tristes com o resultado. Um empate ou até 1 a 0 seria bom para a gente. Faz parte, é do futebol. Sentimento de tristeza, mas bola para frente e sabemos o que tem para resolver dentro de casa”, afirmou.