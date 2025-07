Missão Copa do Brasil: o que o Inter precisa para se classificar

As duas equipes voltam a se enfrentar, no Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira (6). O Inter assegura a classificação direta para as quartas de final com uma vitória por dois gols de diferença. A propósito, se construir um triunfo por somente um gol de vantagem, a decisão irá para a disputa de pênaltis. Até porque haverá empate no placar agregado.

O Internacional não teve êxito em aproveitar o mando de campo e a boa fase desde a volta dos jogos após o Mundial para criar uma vantagem na Copa do Brasil. Afinal, o Fluminense venceu o jogo de ida das oitavas de final, no Beira-Rio, por 2 a 1 , na última quarta-feira (30). O cenário decepcionante obrigará o Colorado a se dedicar por um resultado positivo no Maracanã.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Roger Machado considera que a sua equipe teve um rendimento inferior a outras partidas pela maratona desgastante de jogos, em um curto intervalo de tempo. Tal cenário impediu pouco tempo para realizar a preparação da equipe para este confronto decisivo. Além disso, o comandante avalia que alguns dos jogadores estiveram pouco inspirados. Deste modo, houve interferência no desempenho coletivo e individual, além de falhas em ambos os cenários.

Portanto, o Internacional não teve sucesso em explorar a boa fase, com quatro jogos de invencibilidade no Brasileirão, após a pausa do Mundial. Por outro lado, o cenário para o Fluminense era totalmente distinto. No caso, quatro derrotas consecutivas na mesma competição.

Internacional mudará foco para o Brasileirão

Antes deste confronto decisivo pela Copa do Brasil, o Colorado precisará dividir as suas atenções com o Campeonato Brasileiro. Afinal, enfrentará o São Paulo, no Beira-Rio, pela 18ª rodada do torneio, no próximo domingo (03/08). Mesmo com desvantagem no torneio mata-mata, a equipe gaúcha não pode negligenciar o Brasileirão. Isso porque o Internacional está em boa fase, ainda sem perder na competição na segunda metade da temporada. Até o momento, são quatro jogos de invencibilidade, com três vitórias e um empate.