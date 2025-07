Mayke é apresentado no Santos, se diz pronto e afirma: ‘Sou lateral-direito’

Jogador diz que chega para disputar vaga no setor defensivo do Peixe e já se colocou à disposição para o duelo contra o Juventude / Crédito: Jogada 10

O Santos apresentou oficialmente nesta quinta-feira (31/7), na Vila Belmiro, o lateral-direito Mayke, quarto reforço da equipe nesta janela de transferências. Aos 32 anos, o experiente jogador vestiu pela primeira vez a camisa alvinegra e afirmou estar pronto para estrear já na próxima segunda-feira (04/8), contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mesmo sem atuar oficialmente nos últimos jogos do Palmeiras, Mayke vinha treinando normalmente com o elenco e garante estar em plena forma para entrar em campo no Morumbis, seja como titular ou vindo do banco. “Com certeza estou preparado. Já estava na caminhada, treinando. Estou me sentindo bem fisicamente. Se o professor precisar que entre titular ou 10 minutos, o tempo que precisar, eu vou procurar entrar em campo e dar o meu melhor para ajudar os companheiros”, afirmou. Contudo, ciente da fase delicada do Santos na tabela, Mayke deixou claro seu compromisso com o momento do clube. “É fazer de tudo para tirar o Santos dessa situação”, completou.

Durante a passagem pelo Palmeiras sob comando de Abel Ferreira, Mayke chegou a atuar mais adiantado, como ala ou ponta direita. No entanto, na apresentação pelo Peixe, foi categórico ao definir sua função favorita. “Sou lateral-direito e me sinto bem ali. Mas sou um cara que vim para ajudar. Se o professor precisar que jogue um pouco à frente, em outra posição, vou estar preparado. Vou trabalhar para dar o melhor dentro de campo e ajudar a equipe”, declarou. Mayke comenta escolha pelo Santos Por fim, Mayke também comentou os bastidores da negociação com o Santos e citou dois nomes importantes na decisão de vestir a camisa alvinegra: Neymar, que se tornou embaixador institucional do clube, e Alexandre Mattos, diretor executivo com quem trabalhou no Cruzeiro e no Palmeiras.