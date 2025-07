Jovem desiste de tirar a própria vida após reconhecer ex-Manchester United

Na publicação, o ex-lateral contou que saiu do veículo que estava, se aproximou e conversou com o rapaz e encontrou a família dele. Aliás, o jovem o reconheceu. Dessa forma, o equatoriano fez um apelo à saúde mental.

O ex-jogador do Manchester United, Antonio Valencia, contou nas redes sociais que passou por um momento delicado com uma pessoa que não conhecia. Ele ajudou um jovem a desistir de tirar a própria vida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Ontem à noite vivi uma experiência muito desagradável. Um jovem queria por fim à vida. Saí do veículo e me aproximei dele. Não o salvei, mas tentei conversar com ele. Graças a Deus, ele me reconheceu e tentei lhe oferecer algumas palavras de incentivo. Foi muito difícil. Graças a Deus, sua família chegou, e ele decidiu não tirar a própria vida. Vamos cuidar de nós mesmos, por favor, de nossas mentes, de nossos corações. A saúde mental é muito importante. Vamos cuidar de tudo isso, por favor. A vida é muito frágil”, contou.

No post não tinha o rosto do rapaz e Valencia também não informou sobre o local. Ele fez a publicação apenas no dia seguinte do ocorrido.