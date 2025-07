Em vídeo publicado pelo Atlético, Rubens se despede do clube e fala em até breve

Vendido ao Dínamo Moscou, jogador gravou mensagem de despedida e agradeceu todo o carinho da torcida do Galo

O Atlético-MG divulgou nesta quinta-feira (31) um vídeo de despedida de Rubens, que está de saída do clube para atuar no futebol russo. No gramado da Arena MRV, o lateral de 24 anos agradeceu à instituição que o revelou e fez uma promessa à torcida: “Não é um adeus, é um até logo”.

“O Atlético me fez homem, me fez jogador, mas acima de tudo homem. Conquistei muita coisa aqui. Foi o clube que abriu as portas para mim”, disse Rubens na postagem publicada pelo Galo nas redes sociais.

Com a camisa alvinegra, Rubens disputou 152 partidas pelo time profissional, marcou nove gols e conquistou seis títulos. Entre eles, o Campeonato Brasileiro de 2021 e cinco edições consecutivas do Campeonato Mineiro (2021 a 2025). Ele se despede vivendo um dos melhores momentos da carreira.

Confira o discurso completo de Rubens, vendido pelo Atlético

“É um dos dias mais felizes e, ao mesmo tempo, mais tristes da minha vida. O Atlético me formou como atleta e como pessoa. São nove anos aqui. Fui muito feliz, fiz amigos, me identifiquei, me doei pelo clube.