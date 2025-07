Em meio às exigências do Atlético Nacional, Fluminense trava conversas por Hinestroza

Clube colombiano quer a inclusão de Kevin Serna na negociação e não abre mão do atacante até as oitavas de final da Libertadores

O Fluminense segue ativo no mercado para reforçar seu sistema ofensivo, ainda mais depois da negociação de Jhon Arias com o Wolverhampton, da Inglaterra. No entanto, o Tricolor optou por congelar as conversas com o Atlético Nacional por Marino Hinestroza em virtude das exigências do clube colombiano. A informação é do portal “ge”.

Afinal, o clube quer a inclusão de Kevin Serna na negociação e não abre mão do atacante até as oitavas de final da Libertadores, diante do São Paulo, em agosto.