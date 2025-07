Depay celebra vitória, mas lamenta chances perdidas: ‘Poderíamos ter feito mais’

Holandês marcou seu primeiro gol em clássicos contra o Palmeiras e também respondeu sobre suas recentes polêmicas no Timão / Crédito: Jogada 10

O atacante Memphis Depay foi o grande nome da noite na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (30), ao marcar o gol da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, por 1 a 0, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O holandês balançou as redes de cabeça e garantiu uma importante vantagem para o Timão no confronto decisivo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O gol teve um peso simbólico. Afinal, foi o primeiro de Memphis em clássicos com a camisa do clube desde sua chegada, em setembro do ano passado. Contudo, na visão do holandês, o placar poderia ter sido mais elástico. “Todo jogo contra eles é uma final para nós, especialmente em casa, a gente precisa vencer. Eu acho que trabalhamos duro, tivemos vários momentos melhores no jogo. Poderíamos ter feito mais gols e feito uma vantagem maior, mas conseguimos o resultado”, disse o camisa 10 na saída de campo. Além do protagonismo em campo, Memphis também se manifestou sobre as recentes polêmicas extracampo envolvendo seu nome. Sem se aprofundar, o atacante preferiu enfatizar seu foco no time. “Eu estou aqui para trabalhar duro, várias coisas estão sendo ditas, colocadas fora de proporção, mas estou aqui para tentar ajudar o time. A mensagem é a mesma de setembro do ano passado, quando cheguei, tento fazer o mesmo, melhorar o time, vamos continuar assim”, completou.