Crespo destaca confiança no grupo após vitória do São Paulo

Treinador ficou satisfeito com atuação do Tricolor e acredita que precisa acreditar no time para conseguir fazer uma equipe competitiva / Crédito: Jogada 10

O São Paulo largou na frente nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira (31), o Tricolor bateu o Athletico por 2 a 1 no jogo de ida da fase e joga por um empate na volta para garantir a classificação para as quartas de final. O treinador Hernán Crespo avaliou positivamente o desempenho da equipe. Para o argentino, o São Paulo poderia ter conseguido uma vitória mais larga, mas o sentimento de que poderia ter sido melhor é um bom sinal, por mostrar que o time pode mais.

Acho que o time jogou bem nesta noite, que merecia uma diferença maior. Não aconteceu, mas faz parte, é importante no mata-mata quando você ganha. Depois vamos ver o que vai acontecer no jogo de volta, se vai ser o suficiente ou não. Essa sensação que foi pouco é legal, eu gosto assim. Isso mostra que o time jogou bem, que pode fazer ainda mais", ressaltou. Para encarar o Furacão, Crespo trouxe algumas novidades no time titular e também ao longo da partida, dando a primeira oportunidade para Maik, por exemplo. O treinador enfatizou que, para o Tricolor ser competitivo em todas as competições, ele precisa ter confiança em todos os jogadores do grupo. "Faz parte, se você quer ser competitivo, a primeira coisa que precisa é ter confiança no grupo, nos atletas. Saber que todos aqueles que têm possibilidade de jogar vão jogar bem. Tem que dar confiança para eles para demonstrar a todo mundo que podem jogar com a camisa do São Paulo", afirmou. Sem revezamento no gol Uma das principais novidades foi a entrada de Jandrei no gol. Crespo explicou que o goleiro veio para o jogo para pegar ritmo. O treinador recordou que Rafael está pendurado no Campeonato Brasileiro e que o reserva talvez tenha que iniciar outra partida.