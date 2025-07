Corinthians se reapresenta e pode ter mudanças para encarar o Fortaleza

Depois de sair na frente no duelo das oitavas de final da Copa do Brasil , o Corinthians voltou aos trabalhos na tarde desta quinta-feira (31). A atividade já visa o confronto contra o Fortaleza, no próximo domingo (03), pelo Campeonato Brasileiro. Na competição, o Timão não vence há três partidas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No treino desta quinta, os jogadores que foram titulares contra o Palmeiras realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT Joaquim Grava. Já o restante do elenco do Corinthians realizou uma atividade de ativação na academia e exercícios coordenativos e de posse de bola. A comissão técnica também fez um enfrentamento em campo reduzido.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.