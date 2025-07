Betinho Marques – Everson, um monstro que quebra recordes e estereótipos

Se voltarmos ao contexto da chegada do goleiro Everson ao Atlético, vamos lembrar da desconfiança da Massa ao vê-lo ser tão “insistido” e desejado pelo teimoso Sampaoli. “Pra quê goleiro que joga com os pés? Temos o Rafael, que merece a vaga…” E, de fato, Rafael é um ótimo goleiro e profissional. Mas desde que Everson chegou, não teve pra ninguém.

Costurando momentos difíceis do clube, salvando em partidas decisivas, sendo fundamental na vitória da Supercopa contra o Flamengo e mantendo uma média de 0,85 gol sofrido por jogo (269 gols em 314 partidas), Lebron — como é chamado pelos amigos na Cidade do Galo — coleciona marcas impressionantes.

Everson já figura no seleto hall de taças que tem João Leite com 12, o icônico campeão dos campeões e do Gelo, Kafunga, com 11, e está empatado com o Libertador da América, Victor, com 8 troféus.

Everson não é apenas ótimos números

Para não tornar esta coluna apenas uma ode aos números, é preciso lembrar que, em 2025, ele também atingiu seu recorde pessoal de jogos consecutivos sem sofrer gols: sete partidas “limpas”, com absurdos 818 minutos invicto defendendo a meta do time da Massa.

Mas o que mais incomoda? É o critério. O peso de julgamento que recai sobre alguns personagens.