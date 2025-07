Alan Patrick cita frustração e pede mudança no Inter: ‘Mais atentos’

Meio-campista indica atuação do Colorado repleta de falhas em derrota na Copa do Brasil, mas acredita na reação da equipe

O Internacional saiu em desvantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil ao perder para o Fluminense por 2 a 1, no Beira-Rio, na quarta-feira (31) . O meio-campista Alan Patrick diz que as falhas defensivas contribuíram para o resultado. Apesar da decepção, o camisa 10 acredita na capacidade em superar a desvantagem.

Desafio em se desdobrar

Antes deste confronto decisivo pela Copa do Brasil, o Colorado precisará dividir as suas atenções com o Campeonato Brasileiro. Afinal, enfrentará o São Paulo, no Beira-Rio, pela 18ª rodada do torneio, no próximo domingo (03/08). Mesmo com o cenário adverso no torneio mata-mata, a equipe gaúcha não pode negligenciar o Brasileirão. Isso porque, o Internacional está em boa fase, ainda sem perder na competição na segunda metade da temporada.

Até o momento são quatro jogos de invencibilidade, com três vitórias e um empate. Assim, neste momento positivo, o Colorado deixou a zona de rebaixamento e subiu para a décima colocação. Desta forma, os gaúchos passaram a ter esperança pela possibilidade em fazer parte da zona de classificação da Libertadores.

No atual cenário, a diferença é de apenas cinco pontos. Posteriormente, o Inter passará a se dedicar exclusivamente ao jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil na semana seguinte. O duelo com o Fluminense ocorrerá, no Maracanã, às 21h30, na próxima quarta-feira (6).